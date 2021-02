Underskuddene vokser – nå ventes kjempevekst

Containerskipsrederiet MPC Container Ships oppnådde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 4,5 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 4,8 millioner i fjerde kvartal 2019.

Av- og nedskrivninger på 17,6 millioner dollar ga imidlertid negativ bunnlinje for rederiet. Disse beløp seg til 13,6 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

MPC oppnådde gjennomsnittlige befraktningsinntekter på 8.115 dollar pr. dag i perioden, mot 7.412 dollar pr. dag kvartalet før.

Samlede inntekter oppgis til 45,6 millioner dollar for fjerde kvartal og 171,9 millioner for 2020.

For inneværende år har MPC en forventning om mellom 200 og 240 millioner dollar. Ebitda-guidingen for 2021 er på 90–120 millioner dollar.

I en kommentar til tallene sier MPC-sjef Constantin Baack at 2020 ble uventet volatilt, men at en V-formet opphenting i siste halvdel lover bra for spesielt containerfraktsbransjen.

Han peker på at rederiet tjener stort på det kraftige oppsvinget i befraktningsratene, men tilføyer at det er en viss forsinkelse før dette hoppet viser seg i regnskapene, da kundene utnytter ratenivået fra før opphentingen «til det fulleste».

MPC Container Ships (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 2020 2019 Driftsinntekter 45,6 44,2 171,9 184,7 Driftsresultat −13,0 −8,7 −42,5 −18,4 Resultat før skatt −18,4 −14,2 −64,4 −39,7 Resultat etter skatt −18,4 −14,2 −64,5 −39,7

MPC-flåten består av 65 containerskip. 57 er heleide, resten driftes gjennom joint ventures.