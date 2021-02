Tidenes beste

Wilson utnyttet til fulle et marked som tok seg kraftig opp mot slutten av fjoråret. Brutto fraktinntekter kom inn på 75,4 millioner euro i fjerde kvartal 2020, og løftet seg dermed fra 70,3 millioner euro i samme periode året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) steg fra 12,1 til 18,3 millioner euro, noe som gjør kvartalet til selskapets beste i historien på denne parameteren.

Rederiet hadde en nettoinntjening på 3.840 euro pr. dag, opp fra 3.597 euro pr. dag i samme periode året før.

Øyner nytt rekordresultat

Det økte aktivitetsnivået i kvartalet forklares av økte råvarepriser, støtte og stimulansepakker og lavt rentenivå. Samtidig var tilbudssiden allerede stram.

«Starten av 2021 er på linje med avslutningen av 2020. Samtidig forventer selskapet at kontraktsporteføljen fremdeles leverer god og stabil inntjening i 2021. Det er dermed grunnlag for at selskapet kan få et resultat på et høyere nivå i 2021 sammenlignet med 2020», skriver selskapet i rapporten.

Styret foreslår et 2020-utbytte på 0,60 kroner pr. aksje. Dette vil i hovedsak tilfalle Kristian Eidesvik, som kontrollerer 86,5 prosent av rederiet gjennom Caiano AS.

Wilson (Mill. EUR) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 75,4 70,3 Driftsresultat (EBIT) 9,0 3,8 Resultat før skatt 6,8 2,1 Resultat etter skatt 6,1 3,0