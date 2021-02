Höegh LNG har torsdag lagt frem fjerdekvartalstall, som viste en liten tilbakegang resultatmessig fra tilsvarende kvartal i 2019.

På LNG-rederiets presentasjon sier Höegh LNG-sjef Sveinung J. S. Støhle at Australia er et potensielt marked for hydrogensatsing, ifølge TDN Direkt.

– Australia har veldig høye ambisjoner om å utvikle hydrogen, sier Støhle, ifølge nyhetsbyrået.

Han tilføyer at Höegh LNG er veldig aktive i Australia, og sier han tror dette «absolutt er et marked vi vil aktivt undersøke».

I posisjon for rask iverksetting

Höegh LNG har tidligere kommunisert at selskapet utforsker mulighetene for å benytte eksisterende FSRU-er – flytende lagrings- og regassifiseringsenheter – til lagring og levering av ammoniakk og hydrogen gjennom det nye virksomhetsområdet Clean Energy.

På torsdagens presentasjon demonstrerte Støhle hvordan dette vil gå for seg – hvordan en FSRU vil lagre ammoniakk, omforme det til hydrogen, gjøre om til gass og sende videre i eksisterende rørledninger, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Støhle er dette noe Höegh LNG vil kunne gå i gang med relativt raskt, ettersom selskapet er i gang med en prosess om å få godkjennelse til å bruke ammoniakk i tankene sine. Han peker også på at hydrogen er sendt i rørledninger i enkelte markeder allerede.

Onsdag løftet forøvrig Kepler Cheuvreux sitt kursmål for Höegh LNG-aksjen. Meglerhuset gjentok samtidig en kjøpsanbefaling.