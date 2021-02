Rater til nye topper – slik går det med tørrlastaksjene

Tørrlastindeksen Baltic Dry faller videre torsdag. Den er ned 0,5 prosent til 1.700 poeng, ifølge TDN Direkt. Det er andre dag på rad at indeksen faller.

I capesize-segmentet er det fall atter en gang, på 0,9 prosent. Her har ratene falt i seks dager på rad, og snittet ligger nå på 12.203 dollar dagen.

Panamax-ratene synker også videre – for sjette dag på rad. Her er nedgangen torsdag på 3,2 prosent. Snittinntjeningen for skipene i dette segmentet rapporteres til 18.532 dollar pr. dag.

Nye topper

Handysize-ratene fortsetter derimot sin nå langvarige oppgang, med nye 3,6 prosent, og har dermed klatret hver dag siden 13. januar. Gjennomsnittlig dagrate ligger torsdag på 16.941 dollar pr. dag. Dette er det høyeste nivået siden 2010.

I supramax-segmentet er det rateoppgang på 2,4 prosent. Gjennomslitt dagrate er 20.530 dollar, ifølge TDN Direkt. Dette er det høyeste nivået i dette segmentet siden før finanskrisen.

Gamle rekorder

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Den dekker ratene for frakt av tørrlast som jernmalm, korn og kull.

Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.