ADS-fall før utbytte

ADS Maritime Holding - tidligere ADS Crude Carriers - fullførte gjenværende skipssalg og tilbakebetaling av all utestående gjeld i fjerde kvartal.

Rederiet overtok tre tidligere Frontline-VLCCer og har drevet dem med gode resultater i et sterkt tankmarked inntil flåten ble solgt for 76,5 millioner dollar - vel 650 millioner kroner - i fjor høst.

Kraftig fall

Selskapet regnskapsførte en gevinst etter salgene på 4,8 millioner dollar, og hadde ellers ingen inntekter i den siste tremånedersperioden i 2020.

Ved utgangen av fjoråret hadde ADS Maritime en kontantbeholdning på 55,7 millioner dollar. Det vesentlige av dette, 51 millioner dollar, skal utbetales til aksjonærene cirka 1. mars.

I tidlig handel etter offentliggjøringen av kvartalstallene fredag raste ADS-aksjen 22 prosent til 1,67 kroner, som gir selskapet en børsverdi på 39,1 millioner kroner.

– Siden vi bestemte oss for å selge skipene våre, har de rapporterte dagratene for tankskip vært på konstant lave nivåer, inkludert under OPEX-nivåer i en lengre periode, sier styreleder Bjørn Tore Larsen.

Det betyr at ratene har ligget lavere enn hva det koster å drive skipene.

Om selskapets fremtidsplaner sier han:

– Vi fortsetter å følge nøye med på markedet for investeringsmuligheter i tankskip, samt i tørrlast og de bredere skipsfartssektorene.

– Disiplinert

Samtidig gjør Larsen det klart at selskapet vil svært disiplinert med hensyn skipenes inngangspris siden man mener dette er kritisk når det gjelder å begrense nedsidersikoen ved investeringene.

Etter den forestående utbetalingen til aksjonærene forventer selskapet å ha cirka fire millioner dollar i kontanter.

Det varsler at det vil komme tilbake til markedet for å be om kapital når det dukker opp muligheter til å investere i nye skip.

ADS Maritime Holding (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 4,9 12,4 Driftsresultat 0,5 0,3 Resultat før skatt -0,3 -0,5 Resultat etter skatt -0,3 -0,5