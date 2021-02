Stort underskudd for Nordic American Tankers

– 2020 var et godt år for Nordic American Tankers med et plussresultat på 430 millioner kroner. Det er en halv milliard kroner bedre enn året før da resultatet var negativt, sier Herbjørn Hansson

Og medvind i seilene hadde virkelig Nordic American Tankers (NAT) de første seks månedene av 2020. Årets to første kvartaler ga suezmax-rederiet et samlet overskudd på tett opp mot 800 millioner kroner. Suezmax-ratene lå i mars og april på nivåer på mellom 70.000 og 110.000 dollar dagen og med break-even-rater på rundt 8.000 dollar rant pengene nærmest inn i kassen til det Bermudaregistrerte råoljetankrederiet. I tredje kvartal var markedet også relativt godt med en time charter rate på 25.000 pr. dag. Fjerde kvartal var svakt. Da falt ratene ned i under 10.000 dollar dagen for NAT. Tredje kvartal viste et bokføringsmessig underskudd på 10 millioner dollar. Tankmarkedet svekket seg i fjerde kvartal og underskudd til suezmax-tankrederiet gikk ytterligere i været til regnskapsmessig underskudd på 28,7 millioner dollar.