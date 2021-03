Overtar nye skip med «utmerkede» utsikter

Belships har inngått intensjonsavtaler om å overta to nye fartøyer, melder tørrlastrederiet søndag. Det er snakk om to ultramax-fartøyer av japansk design, begge på 61.000 dødvekttonn.

Levering ventes å finne sted straks fartøyene står ferdige ved et kinesisk verft rundt månedsskiftet august–september.

Sluttføring av avtalene ventes å skje i løpet av mars. Ved endelig kontraktssignering – mot utgangen av inneværende kvartal – vil Belships betale 2,6 millioner dollar pr. fartøy.

Det tilsvarer tilsammen rundt 45 millioner kroner.

Kjøpsopsjoner

Skipene skal finansieres gjennom tiårige bareboat-avtaler. Kontant breakeven for fartøyene ventes å ligge på 10.700 dollar pr. dag ved levering, opplyses det.

Avtalene inneholder opsjoner for kjøp av fartøyene til under nåværende markedsverdi. Disse kan utøves etter det fjerde av de ti årene og frem til avtalenes utløp.

Det foreligger imidlertid ingen forpliktelse til å kjøpe skipene, ifølge Belships.

– Utmerkede utsikter

Rederiet opplyser at det tar over kontrakter for to helt nye fartøyer som straks er klare for levering, samtidig som ordreboken nærmer seg de laveste nivåene på 30 år. Samtidig er spotratene på høyere nivåer enn på ti år, og fremtidige inntjeningsutsikter for de to skipene omtales som «utmerkede».

Inkludert de to nye fartøyene vil Belships' flåte bestå av 23 supramaxer/ultramaxer, med en gjennomsnittlig alder på fem år.