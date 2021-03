Halverte på driften

BW LPG hadde i fjerde kvartal inntekter på 137,9 millioner dollar, ned fra 191,6 millioner i samme periode året før.

Driftsresultatet endte på 85 millioner dollar, mot 166,3 millioner i fjerde kvartal 2019.

Selskapet oppnådde i perioden VLGC-rater på 37.300 dollar pr. kalenderdag, tilsvarende 40.700 dollar pr. tilgjengelig dag, med en 97 prosent kommersiell utnyttelse.

BW LPG-styret har erklært et utbytte for fjerde kvartal på 0,34 dollar pr. aksje. Selskapet har dermed utbetalt et utbytte på totalt 0,84 dollar pr. aksje i 2020, noe som representerer cirka 50 prosent av inntjeningen i 2020 pr. aksje.

BW LPG (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 137,91 191,55 Driftsresultat 85,00 166,33 Resultat før skatt 76,43 155,30 Resultat etter skatt 76,59 153,77