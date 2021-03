TO KAN BLI SEKS: Integrated Wind Solutions har store ambisjoner i nisjen for serviceskip beregnet på bruk i havvindindustrien. Foreløpig har Awilco gjennom det nye selskapet bestilt to vel 90 meter lange og cirka 20 meter brede fartøyer av denne typen på et verft i Kina, og sikret seg opsjoner på ytterligere fire. Illustrasjon: Kongsberg Maritime