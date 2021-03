Jinhui kjøper

Bulkcarrieren «Avra» på 53.800 dødvekttonn vil bli levert mellom 10. mars og 5. april.

Hong Kong-baserte Jinhui Shipping and Transportation, som er børsnotert i Oslo, kjøper «Avra» av Sea Venture Navigation, et selskap som er registrert i Liberia og kun står oppført med dette skipet.

Ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue er det greske rederiet Blue Planet Shipping eier av Sea Venture Navigation.

VesselsValue anslår markedsverdien av tørrlastskipet til 4,6 millioner dollar, 2,7 millioner dollar mindre enn Jinhui betaler.

Jinhui overfører oppgjøret i to omganger, først nær 1,5 millioner dollar nå som kontrakten er signert og det resterende beløpet, like over 5,8 millioner, ved levering.