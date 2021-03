Børskandidat kjøper fartøy og inngår lusekontrakt

NTS datterselskap Frøy ar inngått en 2,5 års avtale med en stor norsk oppdretter om leie av et spesialisert avlusningsfartøy, fremgår det av en børsmelding fredag.

Frøy har også kjøpt kjøpt offshorefartøyet Scandi Texel fra Dof, som også skal benyttes til avlusning.

Prislappen for prosjektet, inkludert kjøp av båt, ombygging og montering av høykapasitets avlusingssystem, er på 182 millioner kroner. Forventet oppstart for fartøyet er august 2021.

Fredagens avtale kommer i tillegg til Frøys pågående nybyggprogram. Selskapet skal i løpet av 2021-2023 ta levering av seks nye brønnbåter og åtte nye service-fartøy.

I dag har Frøy en flåte på 19 brønnbåter, 70 servicefartøyer og fire fraktefartøyer.

Onsdag rykket Frøy ut og meldte at det vil på børs og at det har hyret inn Danske Bank, Nordea og SpareBank 1 Markets for å hente én milliard kroner.

– Vi synes utsiktene ser veldig bra ut og tror på sterk vekst i den tradisjonelle oppdrettsnæringen på tross av det satses mye på landbasert oppdrett rundt om kring i verden, uttalte konsernsjef Helge Gåsø i Frøy til Finansavisen.