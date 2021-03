Salg av Klaveness-skip bekreftes

Tidlig i februar omtalte Finansavisen rykter i markedet om at Torvald Klaveness Gruppen i Oslo var i ferd med å selge containerskipene «Bardu» og «Baleares» for 18 millioner dollar pr. stykk.

– Det stemmer at det sterke containermarkedet har ført til at vi har fått interesse rundt kjøp av noen av våre skip. Priser kan jeg ikke kommentere annet enn å si at meglerryktene ikke stemmer, sa Klaveness' konsernsjef Lasse Kristoffersen til Finansavisen da.

Fredag bekrefter Borealis Finance, som har et obligasjonslån notert på Oslo Børs, at det er kjøperen av «Bardu» og at prisen endte på 20 millioner dollar.

Det 2014-bygde skipet med plass til 2.546 standard 20-fots containere (TEU) skal få navnet «Ravel» og er allerede overlevert til sine nye eiere.