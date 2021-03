Jasienski går på dagen

Wilh. Wilhelmsen og Wallenius vært hans arbeidsgivere siden starten. I syv år arbeidet han i bilskipsrederiet United European Car Carriers på Skøyen i Oslo. Dette selskapet eies 50 prosent av svenske Wallenius.

Bor i Norge

I 1993 kom Jasienski første gangen til Wilhelmsens hovedkontor i Oslo på et seks måneders traineeprogram. Oppholdet i Norge ble forlenget i to omganger.

«Det er her jeg er utdannet», sa australieren i et intervju med Finansavisen i november 2017.

Under Norges-oppholdet traff han sin kone. Han er bosatt i Oslo og snakker godt norsk, men foretrekker engelsk som arbeidsspråk.

Da Wilhelmsen-sjefen Thomas Wilhelmsen og Wallenius-toppen Jonas Kleberg startet samtalene om å slå sammen selskapenes bilskipsvirksomheter ved påsketider i 2016 var børsverdien av Wilh. Wilhelmsen rundt 4,5 milliarder kroner.

Fredag ble selskapet verdsatt til nær 10,8 milliarder kroner etter at aksjekursen gradvis har krøpet oppover etter coronasmellen for et år siden.

På det laveste var kursen 7,58 kroner, mens aksjen fredatg sluttet på 25,50 kroner.

Eierne «veldig hands-on»

I intervjuet med Finansavisen i 2017 roste Jasienski eierfamiliene Wilhelmsen og Wallenius Kleberg for å være «veldig hands-off».

Gjennom sine respektive selskaper sitter Wilh. WIlhelmsen - via børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding - og Wallenius Kleberg med 38,7 prosent av aksjene hver.

«Wallenius WIlhelmsen (...) er et annet selskap enn et privat joint-venture, slik samarbeidet var organisert i mange år. Hovedaksjonærene styrer slik de skal gjøre, gjennom styret. De er godt samkjørte og enige om strategien vi skal følge», sa bilskipssjefen, som var stolt av historien som de to eierfamiliene representerte.

«For oss er det en veldig styrke å ha begge navnene på vår virksomhet», sa han i intervjuet.

Prisjukset

Flere av de største bilskipsrederiene i verden, blant dem Wallenius Wilhelmsen, samarbeidet i en årrekke ulovlig om anbud og fraktoppdrag for å holde prisene kunstig høye.

Tilsammen er det ifølge selskapet betalt 485 millioner dollar i bøter til konkurransemyndighetene. På toppen kommer avsetninger på 230 millioner dollar for erstatninger til kunder som mener de er blitt overfakturert for bilfrakten.

I noen tilfeller er man kommet til enighet med kunder, mens andre saker er henvist til retten for behandling der. Wallenius Wilhelmsen har så langt vært svært lite konkret på omfanget av disse tvistene.

I 2018 punget Wallenius Wilhelmsen ut med 244 millioner dollar i bot til EU. Den knusende dommen fra EUs konkurransemyndigheter, som hadde arbeidet med saken i seks år, fastslo at selskapet og de andre rederiene som deltok i prisjukset sto bak massive brudd på konkurranselovgivningen.

Siden etterforskningen startet har Wallenius Wilhelmsen-selskaper inngått forlik med Japan, USA, Korea, Sør-Afrika, Kina, Brasil, Mexico, EU og fått en dom i Australia.

I USA ble det i 2016 tatt ut tiltale mot den tidligere toppsjefen i Wallenius Wilhelmsen, Arild Iversen. Han og hans to nærmeste medarbeidere skulle ifølge amerikanske justismyndigheter ha samarbeidet med konkurrenter om å «rigge» anbud og fordele fraktoppdrag for store kunder seg imellom..

Det har så langt mandag ikke lykkes Finansavisen å få noen kommentar fra Wallenius Wilhelmsen til den hastige toppsjefavgangen.