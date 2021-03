Byr på hele Höegh LNG

Larus Holdings, et joint venture 50/50-eid av Leif Höegh & Co. (LHC) og et fond forvaltet av Morgan Stanley Infrastructure Partners, byr på de omtrent 50,4 prosent utestående aksjene i Höegh LNG som ikke allerede eies av LHC og tilknyttede selskaper, ifølge en børsmelding.

Budet på 23,50 kroner pr. aksje anbefales av styret, og utgjør en premie på rundt 36 prosent av fredagens sluttkurs og 32 prosent av volumvektet snittkurs siste 30 dager. Budet tilsvarer en prising av egenkapitalen i selskapet på 1.815 millioner kroner.

En spesialkomité nedsatt av styret har innhentet en «fairness opinion» fra Fearnley Securities, og ifølge denne representerer budet en rettferdig prising. Budet ventes sluttført i første halvår 2021, betinget av godkjennelse fra Höegh LNGs aksjonærer.

Går budet gjennom, vil selskapet bli heleid av Larus Holdings og avnotert fra Oslo Børs.

For å gå gjennom, må budet aksepteres av to tredjedeler av aksjonærene ved generalforsamlingen, hvor aksjene eid av LHC vil stemme for. Er akseptgraden ikke oppnådd innen 9. august 2021, faller budet.