Danske og Kepler kommenterer mandagens bud

Mandag ble det kjent at Larus Holdings, et joint venture 50/50-eid av Leif Höegh & Co. (LHC) og et fond forvaltet av Morgan Stanley Infrastructure Partners, byr på de omtrent 50,4 prosent utestående aksjene i Höegh LNG som ikke allerede eies av LHC og tilknyttede selskaper. Budet på 23,50 kroner pr. aksje anbefales av styret

Danske Bank oppgraderer sin anbefaling på Höegh LNG fra selg til hold samtidig som kursmålet heves fra 16 til 23,5 kroner. Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne at budet representerer en bedre verdi for aksjonærene enn å holde på aksjene, spesielt gitt deres syn på at oppstartsforsinkelser og en svak kontantstrøm vil fortsette å prege aksjen de neste årene.

Kepler Cheuvreux velger å opprettholde sin kjøpsanbefaling og kursmål på 25 kroner. Ifølge TDN Direkt beskriver meglerhuset budet som lite attraktivt gitt nåværende verdsettelse.

«Vi vil påpeke at Höegh LNG eier 46 prosent av aksjene i det New York-noterte selskapet Högh LNG Partners (HMLP). Ser vi på fredagens sluttkurs og antar 8,45 kroner på dollaren, så verdsetter dette eierandelen i HMLP til 27 kroner pr aksje, noe som impliserer en negativ verdsettelse av driften i HLNG», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Mandag gikk aksjen opp 33,8 prosent før den sluttet på 23,10 kroner. Tirsdag omsettes aksjen for 23,15 kroner, opp 0,2 prosent.