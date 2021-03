Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på 2020 Bulkers fra 80 til 92 kroner, melder TDN Direkt.

De opprettholder samtidig sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ifølge nyhetsbyrået påpeker Pareto at 2020 Bulkers har hatt en solid start på året, og trekker frem at selskapet har inngått to slutninger på høyere rater enn meglerhuset forventet.

I starten av mars ble det kjent at tørrlastrederiet har har valgt å leie ut to av sine åtte malmskip i newcastlemaxklassen, «Bulk Sao Paulo» og «Bulk Santos», på faste kontrakter til 27.200 dollar pr. skip pr. dag ut året.

– Periodemarkedet har styrket seg en del den siste tiden og er nå på et nivå hvor vi fant det attraktivt å slutte ut to skip, sa rederisjef Magnus Halvorsen da til Finansavisen.

Pareto oppjusterer samtidig sitt utbytteanslag for 2021 med cirka 25 prosent til 1,2 dollar pr. aksje.