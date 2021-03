ÅPNER FOR EKSTERNE EIERE: Skipsreder Johannes Østensjø (t.v.) og konsernsjef Thomas Wilhelmsen er enige om å ta Edda Wind på børs etter at nybyggingsprogrammet nå er utvidet til seks skip. Samtidig har selskapet opsjoner på flere fartøyer ved to spanske verft. Foto: Wilh Wilhelmsen Holding