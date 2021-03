ADS Shipping, et selskap relatert til Bjørn Tore Larsen, styreleder i ADS Maritime Holding, har mandag kjøpt rett over 4 millioner aksjer i ADS Maritime Holding. Selger var SFL Corporation.

Aksjene ble solgt til kurs 1,72 kroner pr. aksje hvilket vil si at totalsummen var på like over 6,9 millioner kroner.

Etter transaksjonen eier Larsen gjennom ADS Shipping og tilhørende selskaper 6,6 millioner aksjer i ADS Maritime Holding.