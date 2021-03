Hever kursmålet nær 40 prosent i Fredriksen-aksje

Pareto Securities oppjusterer kursmålet i John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean til 76 kroner pr. aksje fra tidligere 55 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen.

Pareto trekker frem at den globale oppgangen innen råvarer fortsetter med full styrke og at det fortsatt er rom for oppgang i eiendelsverdier.

«Dette momentumet vil fortsette. Vi er forbi 2014-nivåer på spot- og terminrater, men verdier på eiendeler henger fortsatt etter», skriver meglerhuset.

Fredriksens tørrlastrederi leverte midt i februar en sterk kvartalsrapport og rapporterte om en god start på det nye året. Resultatet de tre siste månedene i fjor endte på 25,4 millioner dollar mot 41 millioner dollar samme periode i 2019.

Tidligere har også Anders Karlsen i Danske Bank og Joachim Hannisdahl i Cleaves anbefalt kjøp av aksjen. Analytikerne spår børsfest i shipping og olje.

Siste måned er aksjen opp 20 prosent og siden nyttår har aksjen klatret hele 54 prosent.