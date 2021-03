Diana Shipping har gjennom et heleid datterselskap signert en avtale for salg (MoU) til en ikke-relatert tredjepart av den 2006-bygde panamaxen «Naias» for 11,25 millioner dollar.

Det fremgår av en melding fra Dow Jones onsdag, skriver TDN Direkt.

Overlevering av skipet er ventet senest 30. juli 2021.