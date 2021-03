DOF Group skriver i en børsoppdatering torsdag at selskapet har inngått avtaler for tre av sine forsyningsskip (PSV).

I april skal Skandi Gamma til britiske Ithaca Energy på en toårig kontrakt, med to opsjoner for ytterliggere et år hver.

I tillegg skal selskapet i tredje kvartal leie ut to ikke-navngitte PSV-er til en internasjonal aktør for å bistå med rørtransport i Guyana i 2021 og 2022. DOF har tidligere jobbet med samme aktør, skriver selskapet.