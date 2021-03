Vant kontrakt – skal levere til seks LPG-tankere

– Vi er svært glade for å bli valgt som leverandør for disse skipene, kommenterer Kjell Ove Ulstein, direktør for salg og markedsføring i Wärtsilä Gas Solutions, ifølge en melding.

Selskapet skal levere lasthåndterings- og drivstoffsystemer til seks nye tankskip for frakt av flytende petroleumsgass (LPG) – hvert med en kapasitet på 93.000 m3 last.

Bestillingen kom i mars 2021.

Skipene, som bygges på Jiangnan Shipyard i Kina for Singapore-baserte Petredec, vil være blant de største fartøyene av typen Very Large Gas Carrier – VLGC som noensinne er bygget.

– Denne nye 93.000 kubikkmeters gasstankeren er fjerde generasjon VLGC utviklet av Jiangnan. Skipets avanserte og optimale teknologi og system, og dets omfattende økonomiske og tekniske ytelse, ligger på et bransjeledende nivå, sier Lin Qinshan, visepresident og kommersiell direktør for Jiangnan Shipyard.