Helsetilstanden kritisk for Hellas' største skipsreder

Hellas' største skipsreder, John Angelicoussis, fikk lørdag et hjerteinfarkt og ligger nå på et sykehus i Athen. Det melder bransjenettstedet Spash247.

Tilstanden til skipsrederen betegnes som kritisk.

Datteren Maria Angelicoussis har påtatt seg rollen som fungerende konsernsjef i Angelicoussis Group i mens.

– Vi forstår interessen for min fars tilstand. Vi vil gi en oppdatering når vi kan og etter behov, men i mellomtiden ber vi om at privatlivet til min far og hans familie blir respektert under denne bekymringsfulle tiden, sier datteren i en uttalelse.

John Angelicoussis, som ble født i november 1948, begynte i sitt fars selskap i 1973, og siden den gang har Angelicoussis Shipping Group vokst til å bli det største skipsrederiet i Hellas målt i tonnasje. Angelicoussis Shipping Group har en flåte på over 130 fartøyer, som inkluderer tankskip, tørrbulkskip og LNG-skip.