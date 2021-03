Advarer mot vaksinemangel i shippingbransjen

Det internasjonale rederiforbundet ICS advarer mot at en mangel på vaksinering av mannskap fører til et «minefelt av lovbrudd» og fører til at globale forsyningslinjer er mer utsatte, skriver CNBC og viser til et dokument fra ICS som nyhetsformidleren skal ha fått innsyn i.

Det er ventet at dokumentet publiseres i løpet av uken.

Forbundet advarer i dokumentet mot at vaksinering av mannskap snart kan bli obligatorisk for at skipene skal få legge til i verdens havner.

For eksempel bestemte kinesiske myndigheter i mars at bytte av mannskap kun kan skje hvis mannskapet er coronavaksinerte, skriver CNBC. Kina har noen av verdens mest populære destinasjoner for mannskapsskifter.

Da corona gjorde sitt innrykk for alvor i fjor, førte det til at så mange som 400.000 sjøfolk ble strandet om bord på skip uten å få gå i lang, og fremdeles er det anslått at om lag 200.000 mennesker sitter fast på diverse skip.

«Du kan ha 30 forskjellige nasjonaliteter om bord på et fartøy til enhver tid,» sier Guy Platten, generalsekretær for ICS, til CNBC.

Han trekker frem at halvparten av skipsfartsarbeidere bor i nasjoner som ikke vil ha tilgang til en vaksine på to til tre år. ICS beregner at 900.000 av verdens sjøfolk (godt over halvparten av den globale arbeidsstyrken) er fra utviklingsland.