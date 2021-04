Trafikkorken i Suezkanalen kan bli dyr for andre skip

Hvis det grunnstøtte skipet ikke blir flyttet snart, må andre skip vurdere om de skal seile sør for Afrika og videre gjennom Middelhavet i stedet, opplyser nestleder i Danske Rederier, Jacob Clasen.

Det betyr forsinkelse av vareleveranser og bruk av mye mer drivstoff, og det kan bli svært dyrt. Derfor må skipet, som veier 200.000 tonn, er 400 meter langt og 59 meter bredt, trekkes raskt løs fra grunna, sier Clasen.

Beklager

Fartøyet hadde torsdag morgen sittet fast i Suezkanalen i omtrent et døgn. Arbeidet med å få et av verdens største containerskip av grunn i Suezkanalen pågår fortsatt, men det kan ta flere dager før trafikken går som normalt igjen.

Den japanske eieren av skipet beklager at de har skapt problemer for andre skip. Shoi Kisen sier de blant annet jobber med lokale myndigheter for å få løs skipet, men at det er en veldig vanskelig operasjon.

Et bilde på Instagram som er tatt fra ett annet skip i nærheten, Maersk Denver, viste at Ever Given nærmest ligger på tvers i kanalen. Verken høyvann, graving eller slepebåter hadde greid å dytte fartøyet ut av kanalen torsdag morgen.

Omvei kan ta en uke lenger

Minst 150 andre fartøy som vil passere venter nå i kø, ifølge myndighetene.

Rundt 12 prosent av verdens varer transporteres gjennom kanalen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Den er også strategisk viktig for godstrafikk mellom Europa og Asia. Hvis arbeidet med å få skipet av grunn blir utsatt, må andre skip muligens ta fatt på den lange ferden rundt Afrika i stedet. Det tar en uke lenger.

Ifølge Cairo24 var det en motorsvikt som førte til at skipet kom ut av kurs, grunnstøtte og satte seg fast i mudderet. Sterk vind var trolig også en medvirkende faktor.

(©NTB)