Fikk bonus før han gikk

For knappe tre uker siden kom meldingen om at Craig Jasienski fikk to års etterlønn med seg ut døren fra Wallenius Wilhelmsen på Lysaker.

Torsdag forelå den trykte årsrapporten, der avgangen var nevnt i styrets årsberetning og notene.

Av notene fremgår det at Jasienski i fjor mottok lønn og andre ytelser, inkludert pensjonsinnskudd, på nær 11,4 millioner kroner.

Styret må åpenbart ha vært fornøyd med innsatsen hans i 2020 ettersom det ble utbetalt en bonus på vel 2,65 millioner kroner. Den ordinære lønnen beløp seg i fjor til 5,5 millioner kroner.

Lavere lønn

Det var riktignok en lønnsreduksjon på 17,3 prosent sammenlignet med 2019, men det året ble det ingen bonus på konsernsjefen.

Natt til mandag 8. mars sendte selskapet den overraskende børsmeldingen om at den australsk-fødte konsernsjefen gikk på dagen.

Nyheten kom som lyn fra klar himmel bare to og en halv uke etter at Jasienski sammen med statsminister Erna Solberg hadde fortalt at Wallenius Wilhelmsen vil bygge verdens første vinddrevne bilskip.

Jasienski går imidlertid ikke helt tomhendt fra virksomheten han har viet hele sitt yrkesaktive liv til. I henhold til ansettelsesavtalen har han krav på to års etterlønn.

Basert på hva han hadde i lønn i 2019 berettiger det til en samlet utbetaling på minimum 12,5 millioner kroner.

Dersom det er den totale lønnspakken inkludert pensjonsavsetninger som skal kompenseres frem til mars 2023, mer enn dobles utbetalingen.

Inntil en permanent etterfølger er funnet, er finansdirektøren Torbjørn Wist konstituert som konsernsjef. Wist begynte i selskapet i fjor høst, da han kom fra SAS.