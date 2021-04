Greve og Wessel nye Fearnleys-sjefer

Astrup Fearnley valgte internrekruttering da Kristian Sørensens etterfølger som leder i skipsmeglerforetaket Fearnleys AS skulle ansettes. Søren Greve rykker opp fra jobben som sjef for kjøp- og salgsavdelingen etter at Sørensen i januar meldte overgang til John Fredriksen og gassrederiet Avance LNG.

Også den nye sjefen i verdipapirforetaket Fearnley Securities, Peter Wessel, er rekruttert internt.

– Etter en grundig vurdering av både interne og eksterne kandidater er jeg er svært fornøyd med å konstatere at vi hadde de beste kandidatene internt, sier Astrup Fearnleys konsernsjef Even Matre Ellingsen.

Han sier at både Greve og Wessel er svært erfarne innenfor sine felt. De er begge ledere med variert bakgrunn fra sine respektive bransjer, og har hatt sentrale roller i henholdsvis Fearnleys og Fearnley Securities de siste årene.

– At de er rekruttert internt bekrefter at vi evner å tiltrekke oss og å utvikle ledere, sier Matre Ellingsen.

Motsyklisk

Søren Greve har mer enn 30 års erfaring som skipsmegler i Norge og utlandet. Han var ansatt i Fearnleys i perioden 1998 – 2005, da han gikk til Pareto for å bygge opp kjøp- og salgsvirksomheten der.

Senere etablerte han sammen med to kolleger et nytt skipsmeglerfirma, Nordic Shipping, før han i 2019 kom tilbake til Fearnleys som ansvarlig for den globale kjøp- og salgsvirksomheten. Siden januar i år har han fungert som midlertidig daglig leder etter at Kristian Sørensen sluttet i selskapet.

– Fearnleys er et globalt selskap med 11 kontorer og mange dyktige mennesker som er flinke til å forvalte merkevaren som er bygget opp gjennom 150 år. Resultatene de siste årene har vært meget bra og jeg ser frem til å videreutvikle Fearnleys som et ledende skipsmeglingsmiljø, sier Greve.

I en periode med spesielt svake tider for tørrlastfarten fra 2016/2017 bestemte Fearnleys seg for å styrke staben og etablere nye utenlandskontorer.

– Selskapet valgt å gå motsyklisk ved å satse på mennesker, systemer og kontorer. Det ble gjort ganske betydelige investeringer for å posisjonere meglerhuset best mulig med tanke på fremtiden, noe som gjør at vi nå er veldig bra posisjonert, sier Greve. Han er veldig optimistisk når det gjelder utsiktene for shipping de neste to-tre årene.

Merverdi

– I tillegg til Oslo er våre viktigste kontorer i Singapore og London. Vi har også en sterk tilstedeværelse på det kinesiske markedet, spesielt innen tank-, bulk- og LNG-befraktning, sier den nye skipsmeglersjefen.

Han er overbevist om at skipsmeglere fortsatt kan tilføre merverdi for rederier og befraktere selv om stadig mer foregår på nettet.