Lønnspakke på 9,7 mill.

Konsernsjef Thomas Wilhelmsens ordinære årslønn steg marginalt til knappe 5,1 millioner kroner i fjor. På toppen fikk han imidlertid en bonusutbetaling på vel 1,4 millioner kroner.

Tillagt pensjonskostnader og andre innberetningspliktige ytelser var de samlede utbetalingene til konsernsjefen på drøye 9,7 millioner kroner, opp fra 8,9 millioner kroner i 2019. Det fremgår av årsberetningen, som ble levert til Børsen fredag.

700.000 i styrehonorar

Også finansdirektør Christian Berg ble tilgodesett med bonus i fjor. Den beløp seg til 881.000 kroner og dro lønns- og kompensasjonspakken hans opp i knappe 5,4 millioner kroner, rundt 1 million kroner mer enn i 2019.

I ledergruppen sitter dessuten Bjørge Grimholt, som er sjef for Wilhelmsen Ships Service, Carl Schou, som er leder for Wilhelmsen Ship Management, og direktør John Stangeland i NorSea Group.

Deres lønnspakker inkludert pensjonsavsetninger og tilleggsytelser var i fjor henholdsvis nær 5,3, 4,4 og 3,6 millioner kroner.

Wilh. Wilhelmsen Holdings styreleder Diderik Schnitler mottok i fjor et styrehonorar på 700.000 kroner.

Ny struktur

Denne uken ble det kjent at Wilhelmsen-gruppen vil øke investeringene innen fornybar energi og etablerer et nytt forretningsområde, New Energy. Jan Eyvin Wang skal lede Wilhelmsens New Energy og får plass i konsernledelsen.

Wilh. Wilhelmsen Holding planlegger å bruke rundt 500 millioner dollar, over fire milliarder kroner, til investeringer innen fornybar energi i løpet av en femårsperiode.

Noen av investeringene vil bli gjort alene, andre sammen med partnere. Summen inkluderer egenkapital og finansiering i lånemarkedet.

De øvrige forretningsområdene under morselskapet Wilh. Wilhelmsen Holding blir Maritime tjenester med service rettet mot verdens handelsflåte og Holding og Investeringer. Disse områdene skal ledes av henholdsvis Grimholt og Berg.