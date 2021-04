Underskudd for Bonita

I Bonita Shipping inngår både rederi- og skipsmeglingsaktivitetene som døtrene til Otto G. Tidemand i Oslo driver. Først nå i slutten av mars ble 2019-tallene, som er datert i desember i fjor, omsider dagbokført i Brønnøysundregistrene.

Shippingdelen omfatter Stove-gruppen, der virksomheten og selskapene ifølge styreleder Christian Andersen skal omstruktureres for å oppnå en bedre balanse.

Ved utgangen av 2019 hadde datterselskapet Stove Bulk en pantegjeld på 36,9 millioner dollar og en negativ egenkapital på 5,6 millioner dollar.

I 2019 fikk selskapene i Stove-gruppen, der også operatørselskapet Eastern Bulk inngår, et samlet driftsresultat på 2,2 millioner dollar. Underskuddet endte på 5,7 millioner dollar ifølge gruppens proformaregnskap.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Bonita Shipping på konsernbasis en samlet gjeld på 395 millioner kroner, mens den bokførte egenkapitalen var 29 millioner.

Solgte skip

«Hovedgrunnen til underskuddet er en nedskrivning av en utsatt skattefordel», sa styreleder Andersen til Finansavisen da han kommenterte Stove-tallene i november.

I fjor høst solgte Stove Bulk tørrlastskipet «Stove Caledonia» for vel 12 millioner dollar, tilsvarende cirka 103 millioner kroner. Salget ble kombinert med en avtale om at gruppen leier 58.000-tonneren tilbake for en periode på tre til fem år.

Stein Erik Hagens selskap Canica er deleier i noen av selskapene i gruppen.