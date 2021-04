Suezkanalen – en pulsåre i verdenshandelen

I dagevis har bergingsmannskaper forsøkt å få løs gigantskipet «Ever Given», som hindrer skipstrafikken mellom Middelhavet og Rødehavet.

Etter at «Ever Given» gikk på grunn og ble stående på tvers i Suezkanalen, har køene gradvis vokst. Over 250 skip befinner seg lørdag enten i kanalen eller utenfor en av munningene.

Noen skal nordover mot Europa, andre er på vei sørover for å dra videre til Asia.

På en normal dag passerer varer for 9,6 milliarder dollar gjennom kanalen, ifølge bransjetidsskriftet Lloyd's List.

Dette utgjør omtrent ti prosent av den totale verdenshandelen. Særlig for olje på vei fra Midtøsten er kanalen viktig.

Viktig snarvei

Suezkanalen gjør det mulig å ta en «snarvei» mellom Asia og Europa uten å ta omveien rundt Afrika.

Omveien innebærer rundt to uker ekstra reisetid og forbrenning av over 800 tonn ekstra drivstoff for en stor oljetanker. Blokkeringen av den egyptiske kanalen fører derfor både til forsinkelser og store økonomiske tap.

For varer som fraktes fra Asia til Europa, er ikke vei- eller togtransport noe reelt alternativ, ifølge økonomiprofessor Sharat Ganapati ved Georgetown University i USA.

Grunnstøtingen til «Ever Given» vil forsinke både råvarer og deler på vei til Europa. Bomull fra India, olje fra Midtøsten og bildeler fra Kina er noe av det som kan bli berørt.

I gjennomsnitt passerer 50 skip gjennom Suezkanalen pr. dag når den er åpen. Til sammen tilsvarer dette en last på 1,2 milliarder tonn.

Olje og bildeler

Økonomien i Tyskland kan bli rammet hvis det blir store forsinkelser i frakten av bildeler, ifølge sjeføkonom Mark Zandi i selskapet Moody's Analytics.

I Spania, Italia og Frankrike kan bensinprisene stige fordi disse EU-landene er avhengige av olje som fraktes gjennom Suezkanalen.

Vanligvis passerer 1,9 milliarder fat olje gjennom kanalen hver dag, ifølge Lloyd's. Dette utgjør rundt 7 prosent av alle olje som fraktes til sjøs.

Effekten på det globale oljemarkedet ventes likevel å bli liten hvis ikke kanalblokkeringen blir langvarig. En av årsakene er at oljeetterspørselen fortsatt er begrenset på grunn av coronapandemien.

– Hvis dette skipet flyttes i løpet av neste uke, vil det bli en fotnote i historien med hensyn til oljemarkedet, sier analytiker Jim Burkhard i selskapet IHS Markit.

Oljeprisen steg med flere dollar etter at «Ever Given» gikk på grunn – før prisen deretter gikk noe ned igjen.