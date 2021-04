Søndag morgen var fartøyene i Rødehavet i nærheten av den egyptiske byen Suez, viser data fra nettstedet Marine Traffic.

Minst ti taubåter skal ha vært i sving i Suezkanalen dagen før. I tillegg brukes mudringsfartøyer for å fjerne sand og gjørme rundt skroget.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip og på størrelse med en skyskraper som er veltet over ende. Siden tirsdag har skipet stått på tvers i Suezkanalen. Flere hundre skip ligger og venter på å få komme gjennom kanalen.

