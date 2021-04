Høyt tidevann gir sjelden sjanse for å få løs Suez-skipet

Taubåter, gravemaskiner og mudringsskip gir nok et forsøk på å få løs det gigantiske containerskipet «Ever Given» som har satt seg fast på tvers i Suez-kanalen, og dermed blokkerer hele løpet.

Gruppen bak operasjonen har tidligere i uken uttalt at skipet kanskje kunne frigjøres allerede på lørdag, etter at skipets ror og propellere ble frigjort fra bunnen.

Tidevann

Ifølge Wall Street Journal vil det bli et høyere tidevann enn normalt på søndag, noe som kan gjøre det lettere å få løs skipet fra gjørmebunnen.

Tidevannet skal øke sannsynligheten for å kunne frigjøre skipet uten å måtte losse av containere, noe som ville tatt svært lang tid grunnet skipets lokasjon i kanalen.

«Vi håper vi ikke når et scenario der vi må ta containere fra skipet, men vi forbereder oss på det i tilfelle vi må, » uttalte Osama Rabie, leder for kanalmyndigheten, ifølge Wall Street Journal.

Sterk vind

Kanalmyndighetene skal enda ikke ha kommet til en konklusjon om hva det var som fikk skipet til å stille seg på tvers. Det mest sannsynlige skal være en sandstorm med sterk vind, men mulighetene for menneskelig feil undersøkes fremdeles.

Om lag 13 prosent av all maritim handel og 10 prosent av all oljetransport via skip går gjennom Suez-kanalen.