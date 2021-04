Kan ta flere måneder å rydde opp Suez-kaos

Alle forsinkelsene som har oppstått etter at et av verdens største containerskip strandet i Suezkanalen kan ta flere måneder å rette opp. Det skriver verdens største containerrederi, AP Moller-Maersk, en oppdatering til kundene sine mandag.

Ifølge Reuters fraktes rundt 30 prosent av volumet for containerskip gjennom Suezkanalen daglig. Det betyr at også tomme containere som asiatiske fabrikker trenger for å sende varer, blir fanget i etterslepet.

VENTER: «Maersk Denver» og 28 andre Maersk-skip står i kø for å komme igjennom Suezkanalen. Foto: Bloomberg

Har 29 skip i kø

– Selv når kanalen åpnes igjen, er ringvirkningen på global kapasitet og utstyr betydelig, skriver Maersk.

Maersk skal ha tre skip som i øyeblikket sitter fast i kanalen, og har ytterligere 29 skip som venter på å komme inn. Samtidig har rederiet omdirigert 15 skip til å seile sør for Afrika i stedet for gjennom kanalen.

– Når man ser på alle båtene som er i kø nå, kan det ta seks dager – eller mer – før hele køen er igjennom.

Det sveitsiske rederiet MSC sa på lørdag at situasjonen i Suezkanalen «vil resultere i en av de største forstyrrelsene i verdenshandelen de seneste årene».

– Dessverre, når kanalen åpnes igjen for den enorme etterslepet av skip som venter, vil dette føre til en økning i ankomster til visse havner, og vi kan oppleve nye problemer med overbelastningen, sier konserndirektør i MSC, Caroline Becquart.

Becquart sier videre at de venter at andre kvartal 2021 vil bli mer forstyrret enn de første tre månedene, og kanskje enda mer utfordrende enn det var på slutten av 2020.

29.03.2021

Økt fare for sjørøvere

Storbritannias sjøfartsmyndigheter, The United Kingdom Maritime Trade Operations, har påpekt at for skip som omdirigeres rundt Afrika risikerer å kjøre igjennom høyrisikoområder hvor piratgjengene opererer, skriver Reuters.

– Mens trusselen om Somalia-basert piratkopiering for øyeblikket undertrykkes gjennom en kombinasjon av militære operasjoner, skipstiltak og tilstedeværelse av væpnede vakter, kan en økning i sjøtrafikk gjennom området gi muligheter for somaliske piratgrupper å angripe skipsfarten, heter det i en uttalelse fra de britiske sjøfartsmyndighetene.