Falnes oppgitt over styret, børsen og Fearnley Securities

– Når man ser på resultatet der over 30 prosent av stemmene gikk imot styrets forslag betyr det at aksjonærene utenom Høegh-familien er samstemte mot styrets forslag om de-listing mot en kompensasjon på 23,50 pr. aksje.

Om stemmetallene sier Falnes:

– Med bakgrunn i resultatet håper jeg de såkalte «uavhengige» styrerepresentantene og Fearnleys, som skrev en «fairness opinion», går en runde med seg selv og reflekterer over hva de har vært med på.

Falnes, som selv er minoritetsaksjonær, savner opplysninger fra Höegh LNG om det er selskapet som dekker saksomkostninger hvis mindretallet skal bringe saken videre til domstolene på Bermuda slik det er ved tvangsinnløsning i norske selskaper.

– Hvis saksomkostningene blir dekket ser jeg ikke bort fra at det er flere minoritetseiere som vil ønske å få en uavhengig verdivurdering av retten på Bermuda.

Svakt minoritetsvern

– Det er utrolig at Oslo Børs ikke vil kommentere en fremgangsmåte for tvangsinnløsning og avlisting som helt åpenbart strider mot børsreglementet, sier Falnes.



– Lærdommen av denne saken er at småaksjonærer må være særdeles varsomme med å investere i selskaper med domicil som har svakt minoritetsvern i sin lovgivning da børsens kjøreregler tydeligvis blir trumfet av den lokale lovgivningen, sier han.

Aksjene som eierne utenom Leif Höegh & Co. kontrollerer overtas av et nytt selskap, Larus ltd., som eies 50/50 av Høegh-familien og Morgan Stanley Infrastructure Partners. Deretter fusjoneres Larus og Höegh LNG.

Minoritetsaksjonærenes poster skal innløses for kurs 23,50 kroner.

– Har fulgt reglene

Styreleder Morten W. Høegh i Höegh LNG Holdings sier at selskapet har fulgt de reglene som Oslo Børs har bestemt at gjelder for utenlandske selskaper som HLNG.

– Det er simpelthen ikke mulig å legge reglene som gjelder tilbud og oppkjøp av børsnoterte norske selskaper til grunn for denne transaksjonen, ettersom den lokale Bermuda-lovgivningen ikke åpner for det. Alle aksjonærer har hatt mulighet til å stemme for eller imot, og vi må anta at de som ikke har stemt, godtar betingelsene som forelagt.

– Vårt tilbud innebar jo en høy premie over gjeldende børskurs, og ligger omtrent 100 prosent over prisnivået aksjen handlet på i mesteparten av 2020 etter at coronakrisen inntraff. Tilbudsprisen er åpenbart attraktiv for mange, sier Høegh.

Det lyktes ikke Finanasavisen å få noen kommentar fra børsen til Falnes' kritikk i påskehelgen. Fearnley Securities ønsker ikke å kommentere kritikken.