Meglerhus oppjusterer kursmålet på shippingaksje

Meglerhuset Pareto Securities jekker opp kursmålet på Stolt-Nielsen-aksjen til 150 kroner fra tidligere 143. Samtidig gjentas en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Pareto gjør mindre justeringer av estimatene i analysen og peker på at ratene for kjemikalietankere fortsetter å bedre seg. I tillegg mener Pareto at selskapet fokuserer mer på verdiskapning for aksjonærene, samt nedbetaling av gjeld, kontra videre vekst.

Stolt-Nielsen-aksjen har steget 16,55 prosent så langt i år og står i 128,2 kroner.