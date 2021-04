Havyard-døtre lander kontrakter

Like før jul i fjor opplyste Havyard Group om at datterselskapet Havyard Design & Solutions (nå HAV Design) var valgt som designutvikler for en ny brønnbåt som skal opereres av Frøy.

Ifølge en pressemelding tirsdag har HAV Design inngått kontrakt med tyrkiske Sefine Shipyard, som skal bygge brønnbåten for Frøy.

I tillegg til skipsdesign inneholder kontrakten også leveranser av smart kontroll, energidesign og systemutstyrspakke fra et annet Havyard-heleid datterselskap, Norwegian Electric Systems (NES).

Det nye skipsdesignet er ifølge meldingen videreføring av den kjente Havtrans-serien der kapasiteten er nesten doblet til et tankvolum på 6.000 kubikkmeter fordelt på fire sylindriske tanker. Båten er utviklet i nært samarbeid med Frøy og Cermaq, og skal i arbeid for sistnevnte når den er ferdig.

– Vi kutter energiforbruket kraftig ombord i skipet. Og når vi i tillegg kan frakte mer fisk på tankene – fisk som attpåtil har bedre fiskevelferd, tør vi si at dette blir den brønnbåten i verden med lavest klima- og miljøavtrykk per kilo fraktet laks, sier seniordesigner innen seafood i HAV Design, Kjetil Myren, i en kommentar.

For HAV Design og NES oppgis samlet kontraktssum til i overkant av 90 millioner kroner.