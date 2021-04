Fortsetter veksten

En femtedel av kjøpesummen på 21,75 millioner dollar, tilsvarende vel 184 millioner kroner, gjøres opp ved utstedelse av nær 5 millioner nye aksjer til kurs 7,50 kroner. Resten betales kontant.

Rederiet planlegger å løse finansieringen ved å oppta et banklån på 60 prosent av kjøpesummen. Det vil gi en cash break-even rate for full dekning av alle kostnader på cirka 9.500 dollar dagen, som er halvparten av hva skipet kan leies ut for i dagens spotmarked.

25 skip

Den siste tilveksten til Belships-flåten er bygd i Kina i 2017 og overtas med en kontrakt som vil beskjeftige skipet til slutten av oktober.

Når kjøpet er gjennomført vil Belships-flåten telle 25 supra- og ultramax-skip med en gjennomsnittsalder på fem år, medregnet fire nybygg som skal ferdigstilles innen utgangen av året.

I mars hentet Belships 140 millioner kroner til kurs syv kroner pr. aksje i en emisjon. Kapitalen skulle brukes til finansiering av to bareboatkontrakter, samt generelle selskapsformål.

Flåteutvidelsen kommer på et tidspunkt da ratene for supra- og ultramax-skip har styrket seg kraftig. Hittil i år ligger inntjeningen på 16.800 dollar pr. skip pr. dag, mot 6.500 dollar på samme tid i fjor.

Teigen størst

Onsdag lå spotratene for supramaxcarriere ifølge Clarksons Platou Securities på 19.900 dollar dagen.

Investoren Frode Teigen er største aksjonær i Belships. Med en aksjekurs på 7,60 kroner prises rederiet på børsen til 1.886 millioner kroner.