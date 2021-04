DNB Markets justerer ned

Stolt-Nielsen rapporterte tall for første kvartal som viste en inntjening under DNB Markets' forventninger, og analytikerne har nedjustert estimert EBITDA for 2021 og 2022 med henholdsvis 4 og 2 prosent.

Etter DNB-analytikernes syn vil lavere rater for kjemikaliefrakt, forårsaket av sesongsvingninger, økt tilgjengelig tonnasje og kulde i USA, være midlertidig.

«Vi venter at BNP-vekst, positive indikatorer fra tilbudssiden og nyheter rundt den kommende utskillelsen av virksomheter vil støtte verdsettelsen fremover», heter det fra meglerhuset i en oppdatering fredag.

Kursen stengte torsdag på 129 kroner pr. aksje og DNB Markets gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen, med et nedjustert kursmål. Analytikerne tar kursmålet ned fra 147 til 145 kroner pr. aksje.

Svakere enn ventet

Stolt-Nielsen landet i første kvartal (pr. 28. februar) et driftsresultat på 36 millioner dollar, noe som var en drøy dobling fra samme periode i fjor. Infront-konsensus pekte dog mot et driftsresultat på 47 millioner.

Inntektene falt fra 497,1 til 480,2 millioner dollar, mot ventet 488 millioner dollar.

På den positive siden var terminalvirksomheten Stolthaven Terminals, med en dobling fra 8,0 til 15,7 millioner dollar. Dette skjedde til tross for en midlertidig nedstengning i Houston under den verste kuldeperioden.