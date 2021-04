Blodrødt for shippingmygg

Et krevende marked for shipping-segmentet til Oceanteam gjorde 2020 til et mareritt. Selskapet fikk et driftsresultat på 64,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 550 millioner kroner. Til sammenligning var driftsresultatet 2 millioner dollar i 2019.

Nedskrivning av «CVC Southern Ocean» på 46,1 millioner dollar hadde en stor innvirkning på 2020-resultatet, heter det i årsberetningen.

Årsresultatet kom inn på minus 73,2 millioner dollar, mot et overskudd på 0,7 millioner kroner i 2019.

Oceanteam (Mill. USD) 2020 2019 Driftsinntekter −3,4 18,0 Driftsresultat −64,9 2,0 Resultat før skatt −72,4 0,0 Årsresultat −73,2 0,7

Fusjon

I starten av april ble det kjent at Odfjell-kontrollerte Passer Group i Sandefjord fusjoneres inn i Oceanteam mot oppgjør i vel 71,4 millioner nyutstedte aksjer i Oceanteam til kurs tre kroner. Det sender eierandelen opp cirka to tredjedeler. Både Oceanteam og Passer rettet seg tidligere primært inn mot oljeservicemarkedet.

Våren 2018 overtok obligasjonseierne Oceanteam etter flere år med tap og en presset økonomisk situasjon. De gamle eierne satt bare igjen med 4-5 prosent.

Det kriserammede oljeserviceselskapet med hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Nederland ble reddet da obligasjonseierne omgjorde det vesentlige av kravet de hadde mot Oceanteam til aksjer.