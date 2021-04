John Angelicoussis er død

Hellas største skipsreder, John Angelicoussis, døde lørdag på et sykehus i Athen, 20 dager etter at han fikk et hjerteinfarkt. Det melder bransjenettstedt Spash247.

Angelicoussis, som ble født i november 1948, overtok Angelicoussis Shipping Group i 1989 etter at faren gikk bort, og har over de seneste 30 årene bygget det opp til å bli et av verdens største rederier – og det største i Hellas målt i tonnasje. Angelicoussis Shipping Group har en flåte på over 130 fartøyer, som inkluderer tankskip, tørrbulkskip og LNG-skip.

Datteren Maria, som har vært fungerende konsernsjef for selskapet i tre uker, vil overta reimene etter faren sin.

Ifølge Splash har flere ministere i Hellas' regjering kommet med lovord om Angelicoussis etter at hans bortgang ble kjent. Blant annet har Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakisgått ut og hyllet skipsrederen for hans bidrag til den nasjonale maritime industrien samt hans mange nylige donasjoner i landets kamp mot coronaviruset.

Ministeren for skipsfart, Ioannis Plakiotakis, kaller Angelicoussis «en stor greker« og «en symbolsk skikkelse i verdensrederiet».

– John Angelicoussis var ikke bare den største greske rederen. Han var en pioner på alle nivåer, sier fungerende utenriksminister Miltiadis Varvitsiotis.

Begravelsen vil bli holdt mandag.