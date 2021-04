MPC Container Ships venter nå inntekter i 2021 på 230-260 millioner dollar, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har tidligere guidet en omsetning på 200-240 millioner dollar.

EBITDA er nå ventet på 120-140 millioner dollar, en oppjustering fra tidligere guidet 90-120 millioner.

Selskapet skriver i meldingen at et sterkt containermarked er årsaken til at de nå jekker opp guidingen. Tallene er basert på 80 prosent sluttede dager i år.