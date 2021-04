– Tilbyr veddemålet med best risk/reward akkurat nå

MPC Container Ships har mandag oppdatert sin guiding for 2021, og jekker opp både omsetning og EBITDA for inneværende år.

Selskapet begrunner oppjusteringen med bedre dynamikk i containermarkedet og viser til at de nå har dekket 80 prosent av tilgjengelige dager for 2021 noe som reflekterer om lag 193 millioner dollar i charterinntekt.

Oppjusteringen i seg selv får investorene til å juble og aksjen stiger tosifret etter oppjusteringen, men også meglerhusene lar seg imponere.

Beste veddemål

Clarksons Platou Securities er ute med en oppdatering av MPCC mandag og meglerhuset oppjusterer sine estimater etter oppjusteringen av guiding.

«Vi tror tonnasjetilbydere som MPCC tilbyr det veddemålet med best risk/reward i containerskipforsyningskjeden akkurat nå. Det er for få skip tilgjengelig på grunn av sterk volumvekst og flaskehalser ved havnene med mer enn 4 prosent av flåten i kø», skriver Clarksons Platou.

Meglerhuset trekker også frem at selv «hvis en normalisering skjer i andre halvdel av året, vil det stramme forholdet i forsyningskjeden sannsynligvis fortsette, som gjør at MPCC kan booke resten av flåten til høye nivåer de neste to årene».

Clarksons Platou oppjusterer sitt kursmål på MPCC-aksjen til 15 kroner pr. aksje og gjentar kjøpsanbefalingen.

Espen Landmark Fjermestad, analytiker i Fearnleys Securities. Foto: FOTO: PRIVAT

Høye rater

Fearnley Securities skriver i en oppdatering mandag at de oppjusterer deres estimater med 20 prosent i tro om at MPC Container Ships vil havne i øvre del av guidingen.

Meglerhuset tror basert på utsiktene fra rederier, containerprodusenter og tilbydere av tonnasje venter vi at ratene vil holde seg høye gjennom første halvdel av 2021.

«Videre ventes det ikke at ratene vil falle mye i andre halvdel heller, selv om vi sier at 15-års høye nivåer ikke er den nye normalen», skriver Fearnley.

Fearnley ser at 40-50 prosent av MPCC sine tilgjengelige dager for 2022 vil være dekket inne utgangen av juni.

Meglerhuset oppjusterer sitt kursmål på MPCC-aksjen til 13 kroner pr. aksje fra tidligere 9 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen.

MPCC har steget 80 prosent siden nyttår og 44 prosent siste måned.