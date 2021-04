TECO 2030 fortsetter karbonfangststudie

TECO 2030 sier i en oppdatering mandag at de vil fortsette arbeidet med karbonfangst-studien (CCS feasibility study) sammen med AVL. Studien vil fokusere på fartøyenes evner og teknologiens robusthet.

TECO 2030 sier de er henrykt iver antall henvendelser de har fått angående CCS-teknologi for skip, og viser til at et økt fokus fra redere angående gjør karbonfangst ombord veldig interessant. CCS-teknologien vil bli integrert som en del av TECO 2030 Future Funnel og vil være en sentral tilleggsteknologi som optimaliserer avkarbonisering og sikrer effektiv fartstid.

Ifølge adm. direktør Stian Aakre i TECO 2030 AS, et datterselskap av TECO 2030, vil fossilt drevne skip fremdeles utgjøre hovedandelen av den globale flåten, men karbonfangst ombord vil utgjøre et levedyktig valg for å gjøre dette segmentet av flåten utslippsfire.

– Fangst og lagring av karbon er veldig attraktivt for redere som ønsker å sikre at fartøyene sine i fremtiden oppfyller reguleringer og strategier, sier Aakre.