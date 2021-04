Ratene svinger oppover igjen

Tørrlastratene er på vei opp igjen onsdag, etter en liten nedtur tirsdag. Baltic Dry-indeksen stiger 1,8 prosent til 2.178 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

Oppsvinget drives av tre av fire segmenter:

Innen capesize-segmentet er det oppgang på 0,3 prosent. Inntjeningen ligger i snitt på 26.131 dollar pr. dag, etter å ha vært nede på 18.382 dollar før påske. Dette er det høyeste nivået siden midten av januar.

Panamax-ratene stiger 6,8 prosent. Gjennomsnittlig dagrate her ligger på 16.821 dollar, etter å ha vært oppe i over 26.000 like før påske.

Innen handysize er det nedgang på 1,3 prosent, til 16.108 dollar pr. dag i snitt.

Supramax-ratene er opp 0,5 prosent. Her rapporteres det om et snitt på 19.615 dollar dagen.

Baltic Dry-indeksens all-time high er forøvrig fra 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da indeksen var nede i 290 poeng.