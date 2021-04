PASSENDE NAVN: Flex LNG har 12 skip på vannet, samt et nybygg som foreløpig ikke er levert. Rett etter nyttår overtok rederiet LNG «Flex Freedom». - Et meget passende skipsnavn å starte det nye året med med tanke på at vaksinene forhåpentligvis gir oss friheten tilbake i 2021, sa rederisjef Øystein Kalleklev da. Foto: Daewoo