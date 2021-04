Solid hopp i tørrlastratene

Tørrlastratene gjør et solid hopp torsdag, etter en opptur onsdag.

Baltic Dry-indeksen stiger hele 6,7 prosent til 2.323 poeng, melder TDN Direkt. Oppgangen kommer hovedsakelig som følge av markant oppgang blant de største skipene:

Innen capesize-segmentet er det oppgang på hele 7,4 prosent. Inntjeningen ligger i snitt på 28.056 dollar pr. dag. Dette er høyeste nivå siden midten av januar.

Panamax-ratene stiger 11,6 prosent. Gjennomsnittlig dagrate her ligger på 18.774 dollar, etter å ha vært oppe i over 26.000 dollar pr. dag like før påske. Vi må tilbake til tidlig februar for å se tilsvarende lave priser som nå, selv etter de siste dagers oppgang.

Innen handysize er det nedgang på 0,5 prosent, til 16.022 dollar pr. dag i snitt.

Supramax-ratene er opp 1,6 prosent. Her rapporteres det om et snitt på 19.921 dollar dagen.

Tørrlastaksjene gjør det skarpt på Oslo Børs torsdag:

