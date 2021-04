Meglerhus hever kursmålet på en av ukens børsraketter

Danske Bank oppgraderer sin anbefaling på Flex LNG fra hold til kjøp og oppjusterer ifølge TDN Direkt kursmålet fra 79 til 113 kroner.

Meglerhuset skriver at Flex LNG har økt charterdekningen betraktelig og understreker at det gir bedre visibilitet. Ifølge TDN Direkt økes estimatene for både utnyttelse og kontantstrøm. Analytikerne forventer at en stor andel av sistnevnte vil deles ut gjennom utbytter.

Tidligere denne uken valgte SEB å oppgradere sin anbefalingen på Flex LNG fra hold til kjøp samtidig som kursmålet ble hevet fra 70 til 130 kroner. Meglerhuset ser et strammere gassmarked i årene som kommer.

Nye kontrakter

Onsdag kveld kom nyheten om at John Fredriksens Flex LNG inngår inntil 5,5 år lange kontrakter for fire skip med Cheniere, som også har muligheten til å øke til fem. Det gir en diger ordrereserve for Flex LNG.

– Vi er veldig fornøyde med å inngå disse avtalene med Cheniere. Avtalene sikrer attraktiv sysselsetting for fire, muligens fem, av våre skip med en førsteklasses befrakter, sa konsernsjef Øystein M. Kalleklev i Flex LNG Management i en kommentar.

Fredag omsettes aksjen for 95,20 kroner, opp 3,5 prosent.