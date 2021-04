– Vi kan oppnå en trippel gevinst

Den maritime industrien har som de fleste andre industrier en pågående debatt om virkemidlene for å oppnå avkarbonisering. Et av tiltakene har vært å benytte flytende naturgass (LNG) som drivstoff i skipene. Verdensbanken har sett på vridningen fra tradisjonelt fossilt drivstoff til nye energikilder i den maritime industrien i to nye rapporter, der den ene fokuserer på LNG.

Verdensbankens funn indikerer betydelige forretnings- og utviklingsmuligheter for energivridninger i ulike land, inkludert utviklingsøkonomier og fremvoksende økonomier, men ser et begrenset, kortsiktig potensiale for LNG.

LNG-rapporten viser at flytende naturgass sannsynligvis vil spille en begrenset rolle i avkarboniseringen av skipsfarten. Basert på de usikre fordelene, ekstra kapitalutgifter, risikoen for «lock-in» -teknologi, og et høyt potensial for mer skade på GCG-utslipp gjennom metanlekkasje. Funnene tilsier dermed at land bør unngå ny offentlig politikk som støtter LNG som et drivstoff. Utøvende myndigheter bør også revurdere eksisterende politisk støtte og fortsette å regulere metanutslipp, ifølge rapporten.

«Rapporten antyder at LNG, selv på kort sikt, bare kan spille en begrenset rolle i avkarboniseringen av den maritime industrien. Behovet for LNG vil også være avtagende etter 2030. For å minimere potensielt tapt avkastning bør industrien vurdere den langsiktige konkurranseevnen til LNG når de legger planene for fremtiden», skriver Verdensbanken.

Ammoniakk og hydrogen

I den andre rapporten identifiserer Verdensbanken at ammoniakk og hydrogen er de mest lovende drivstofftypene som vil få ned utslippene. De to alternativene vil være langt mer skalerbare og konkurransedyktige enn andre biodrivstoff eller syntetiske karbonbaserte alternativer, ifølge organisasjonen.

Rapportene viser også at strategiske politiske inngrep vil være nødvendige for å fremskynde sektorens energitransformasjon, samt å gripe mulighetene for en større omstilling i utviklingsland.

Verdensbanken trekker blant annet frem at innføringen av en karbonpris vil skape jevnere konkurransevilkår for utvikling og bruk av mer miljøvennlig drivstoff.

«Rapportene gir beslutningstakere nyttige verktøy for at vi kan oppnå en trippel gevinst; et sunnere hav, forbedret luftkvalitet og reduserte utslipp», uttaler Karin Kemper, global direktør for miljø, naturressurser og den blå økonomien i Verdensbanken.