Femte dag på rad med oppgang – slik reagerer aksjene

Baltic Dry-indeksen er tirsdag opp 1,6 prosent til 2.472 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange. Indeksen, som dekker ratene for frakt av tørrlast som jernmalm, korn og kull, stiger dermed for femte dag på rad.

Indeksen ligger dessuten på det høyeste nivået siden tidlig i september 2019 nå.

Clarksons Platou-analytiker Ingeborg Almås peker på at sterkere global økonomi og stimulipakker er med på drive opp etterspørselen etter stål, noe som igjen øker behovet for jernmalm. Hun mener det er gode muligheter for at ratene skal gå ytterligere i været.

Capesize-brems

Innen capesize-segmentet er det imidlertid nedgang tirsdag, på 0,6 prosent. Her rapporteres det om en snittrate på 28.652 dollar pr. dag. Det er imidlertid ikke lenge siden de var nede på rundt 12.000 dollar.

Panamax-segmentet ser en oppgang på 5,1 prosent, og gjennomsnittlig dagrate ligger på 21.674 dollar.

Handysize-segmentet har en oppgang på 1,2 prosent. I snitt er dagraten her nå på 16.492 dollar.

Innen supramax er det oppgang på 2,5 prosent. Gjennomsnittlig dagrate ligger på 21.177 dollar.

Slik går det med tørrlastaksjene på Oslo Børs tirsdag:

Golden Ocean Group:

2020 Bulkers:

Belships:

Jinhui Shipping and Transportation:

Baltic Dry-indeksens all-time high er forøvrig fra 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da indeksen var nede i 290 poeng.