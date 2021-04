DNB Markets hever kursmål med 45 prosent i Trøim-aksje

DNB Markets oppjusterer sitt kursmål på shippingaksjen 2020 Bulkers til 113 kroner pr. aksje fra tidligere 78 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen.

DNB skriver at det har oppjustert sine estimater for EBITDA i 2021 med 12 prosent i forkant av førstekvartalsrapporten. Oppjusteringen kommer som følge av styrken i capesize-segmentet den siste tiden.

Capesize-ratene har steget hele 220 prosent siden laveste punkt i starten av februar og én dag for et skip i capesize-segmentet koster nå rundt 28.150 dollar.

Clarksons Platou-analytiker Ingeborg Almås understreker at innhentingen i den globale økonomien er med på drive opp etterspørselen etter stål, noe som igjen øker behovet for jernmalm, og spår ytterligere ratefest i tørrlast.

Det er gode nyheter for Tor Olav Trøims rederi. DNB trekker også frem at Kina har drevet etterspørselen så langt i år, som illustrert ved høye innenlands-priser for jernmalm og stål.

2020-aksjen har vendt pilene oppover helt siden mai for ett år siden. Siden den gang er aksjen opp hele 130 prosent. Siden nyttår har aksjen klatret 73 prosent.